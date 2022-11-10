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İzmir'de otomobile çarpan tır otobüs durağına daldı: 3'ü ağır 5 yaralı

İzmir'de otomobile çarpan tır otobüs durağına daldı: 3'ü ağır 5 yaralı
İzmir'de otomobile çarpan tır otobüs durağına daldı: 3'ü ağır 5 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde karşı şeride geçip otomobile çarpan tır otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen 3 kişiden 2’si tırın, 1 kişi ise kaçarken otomobilin altında kaldı. 3’ü ağır 5 kişinin yaralandığı kaza anı iş yeri kamerasına yansıdı.

İzmir’de otomobile çarpan tır otobüs durağına daldı: 3’ü ağır 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6108. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ş.P., idaresindeki 45 AEB 002 plakalı tır, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçip, seyir halinde olan R.F. (53) yönetimindeki Fiat marka otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savurulurken, tır, yakınlarda bulunan otobüs durağına daldı.

Mustafa İç
 

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