İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gerenköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Foça istikametinden Menemen yönüne gitmekte olan motosiklete, aynı istikamette gitmekte olan kimliği belirsiz bir sürücünün kullandığı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Mertcan Güler (23) ve Görkem S. (19) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Güler hayatını kaybederken durumu ağır olan Görkem S. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, üzerinde plakası bulunmayan otomobili olay yerinde bırakarak kaçan ve kimliği belirlenemeyen sürücüyü yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Ayhan Ederoğlu