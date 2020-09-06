İzmir'de otomobillerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Gazi Bulvarı ile Halit Ziya Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Kamil Karadeniz (46), idaresindeki 45 TP 254 plakalı Renault marka otomobil ile Halit Ziya Bulvarı istikametinden gelerek yolun karışışına geçmek isteyen Oğuzhan Ü.İ (25) idaresindeki 35 ALZ 741 plakalı Renault marka otomobil kazaya karıştı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 45 TP 254 plakalı otomobil içerisinde bulunan Gizem K., Fatma K., ve 35 ALZ 741 plakalı araçta bulunan Sibel B., ile yolcu konumundaki ismi öğrenilemeyen yaralı durumdaki bir kişi ambulanslara alınarak çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan, vatandaşlar tarafından olayın meydana geldiği noktada çok sayıda kazanın yaşandığı ve yetkililer tarafından bir çözüm bulunması gerektiği ifade edilirken, kaza yerine çağırılan çekiciler vasıtasıyla araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Mustafa İç