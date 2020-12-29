İzmir'de öz annesini bıçakla öldüren zanlı susma hakkını kullandı

Olay, dün öğle saatlerinde Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Berk A. (25) isimli kişi, devriye gezen polis ekiplerine yaklaşarak "Annemi öldürdüm" dedi. Berk A.'nın elindeki kesikler ve üstündeki kan izlerini gören polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesi üzerine polis ekipleri söz konusu adrese sağlık ekiplerini sevk ettirdi.

Adreste yaralı olarak bulunan ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Betül Tuğluk (49), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ise ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Ne emniyette ne de mahkemede konuşmadı

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlı Berk A., ifadesi alınmak üzere götürüldüğü emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, burada da ifade vermedi. Berk A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emekli olduğu öğrenilen Betül Tokmak'ın geçtiğimiz yıllarda eşinden boşanıp, oğlu Berk A. ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi