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İzmir'de palalı kavga: 1 ağır yaralı

İzmir'de palalı kavga: 1 ağır yaralı
İzmir'de palalı kavga: 1 ağır yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde çıkan kavgada pala ile vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan bir grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından pala ile vücuduna defalarca darbe alan Ozan Can Ş. (30) ağır yaralandı.

Yaralı şahıs yakınlardaki taksi durağına sığınırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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