İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
İzmir'de piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

İzmir'de, Babalar Günü öncesi çeşitli yollarla yurt dışından getirilen çok sayıda kaçak ve insan sağlığını tehdit eden ürünler yakalandı. Olayla ilgili iki kişiye adli işlem yapıldı.

İzmir'de piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Tıkla İzle

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Babalar Günü öncesi, vatandaşların saat ve parfüm gibi ürünlere ilgisinden faydalanan fırsatçılara 'dur' dedi. Ekipler, Konak ve Çeşme ilçelerinde çeşitli yollarla ülkeye sokulan kaçak kol saati ve parfüm olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen iki ayrı operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira olan gümrük kaçağı bin 25 adet değişik markalarda kol saati ve 171 adet çeşitli markalarda parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan M.S. ve M.M.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Ali İhsan Çiftçi
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.