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İzmir'de piyasa değeri 4 milyon TL olan sahte giyim ürünü ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri 4 milyon TL olan sahte giyim ürünü ele geçirildi
İzmir'de piyasa değeri 4 milyon TL olan sahte giyim ürünü ele geçirildi

İzmir’in Balçova ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 4 milyon TL olan 47 bin adet sahte giyim ürünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte giyim ürünü ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Balçova ilçesinde yer alan bir depoya gerçekleştirilen baskında, 15 ayrı markaya ait piyasaya sürülmeye hazır sahte giyim eşyası tespit edildi. Yapılan sayımlarda piyasa değeri 4 milyon TL civarında olan yaklaşık 47 bin adet ürün olduğu belirlendi. Elde edilen ürünlere Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konulurken, konu ile ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Ali İhsan Çiftçi

 

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