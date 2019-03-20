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İzmir'de PKK operasyonu! 10 gözaltı

İzmir'de PKK operasyonu! 10 gözaltı
İzmir'de PKK operasyonu! 10 gözaltı

İzmir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında Nevruz kutlamaları öncesi yakalama kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik kent merkezi ve Aliağa ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel malzeme ve dijital deliller ele geçirildi. 

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.  

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