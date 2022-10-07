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İzmir'de PKK operasyonu: 16 gözaltı

İzmir'de PKK operasyonu: 16 gözaltı
İzmir'de PKK operasyonu: 16 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik İzmir merkezli 4 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, İzmir merkezli İstanbul, Manisa ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi
 

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