İzmir'de PKK/KCK baskınları: 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, yeni bir operasyonun düğmesine bastı.

Ekipler, aralarında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında çekilmiş fotoğrafları tespit edilen ve PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 4 kişi, yine sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için adreslere tek tek baskınlar yaptı.

Gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 7'si yakalandı. Firari şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.