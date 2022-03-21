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İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı
İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal medyada terör propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak İzmir merkezi ve ilçelerinde bugün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

9 şüpheli gözaltında

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 1 adet kuru sıkı tabanca ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi
 

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