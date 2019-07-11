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İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 10 gözaltı

İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 10 gözaltı
İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 10 gözaltı

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıktı. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent geneli ile Torbalı ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, 10 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda, ele geçirilen çok sayıda yasak yayın ile dijital verilere el konuldu.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.  

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