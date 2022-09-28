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İzmir'de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı

İzmir'de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı
İzmir'de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı

İzmir’in Konak ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsü alkolmetreyi üflemeyi reddederek 4 polisi kısa süre aracıyla sürükleyerek olay yerinden kaçtı.

İzmir’de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı - Tıkla İzle

Kovalamacada seyir halindeki bir araca çarpan ehliyetsiz ve 198 promil alkollü olduğu tespit edilen şahsa yaklaşık 10 bin lira ceza yazılırken, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak Polis Merkezi Amirliği yakınında uygulama yapan trafik polisleri, E.A. (27) idaresindeki Hyundai marka 35 APN 759 plakalı cipi durdurdu. Sürücü E.A., ekiplerin alkolmetreyi üfletmesini reddederek kendisini durdurmak isteyen 4 polisi aracıyla kısa süreliğine sürükleyerek olay yerinden hızla kaçtı.

Ali İhsan Çiftçi - Mustafa İç
 

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