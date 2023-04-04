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İzmir'de sağanak yağış caddeleri göle çevirdi

İzmir'de sağanak yağış caddeleri göle çevirdi
İzmir'de sağanak yağış caddeleri göle çevirdi

İzmir'de sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskını meydana geldi. Biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'de sağanak yağış caddeleri göle çevirdi - Tıkla İzle

Meteorolojinin uyarısının ardından İzmir'de sabahın ilk saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yer yer dolu yağışının da görüldüğü kentte özellikle Bornova ve Buca ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Bornova Pınar Caddesi'nde bulunan sürücüler, biriken yağmur suları nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlarda biriken Yağmur sularından geçebilmek için ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı. Yağmurun gün boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi
 

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