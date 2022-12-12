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İzmir'de sağanak yağmur nedeniyle evin çatısı çöktü

İzmir'de sağanak yağmur nedeniyle evin çatısı çöktü
İzmir'de sağanak yağmur nedeniyle evin çatısı çöktü

 İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle su birikintisinin ağırlığına dayanamayan bir evin çatısı çöktü. Şans eseri evde bulunan ve çatırtıları duyup kendisini bahçeye atan kadın, yara almadan olayı atlattı.

İzmir'de sağanak yağmur nedeniyle evin çatısı çöktü - Tıkla İzle

Olay saat 22.00 sıralarında, Kubilay Mahallesi 953 Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren yağan sağanak yağışın etkisiyle Bircan İ.'nin tek başına yaşadığı tek katlı bir evin çatısı, ağırlığa dayanamadı.

Evin çatısından sesler duyan kadın, can havliyle kendisini bahçeye attı. Bircan İ.'nin kendisini bahçeye atmasının ardından evin çatısı bir anda çöktü. Çökmeden dolayı kadın bahçede mahsur kalırken, gürültüyü duyan çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri sevk edildi. Çökmeden dolayı bahçede mahsur kalan kadın ekipler tarafından dışarı çıkartıldı. Meydana gelen olayı yara almadan atlattığı öğrenilen Bircan İ., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
 

Ali İhsan Çiftçi - Akın Küçükkurt
 

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