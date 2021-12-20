İzmir'de sahte Milli Piyango operasyonu

İzmir Mali ve İstihbarat Şubenin koordineli çalışmaları sonucunda, sahte Milli Piyango konusu ile alakalı E.K isimli şüpheli 2022 yılına ait sahte Milli Piyango biletlerini piyasaya süreceği esnada yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucu söz konusu yılbaşı biletlerini maddi ihtiyaçları olan öğrenciler vasıtasıyla piyasaya sürmeye çalıştıkları tespit edildi. Sahte bilet işini organize ederek üniversite öğrencileri ile piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak suç unsurlarına el koyuldu. Ele geçirilen suç unsurları şöyle: bin 816 adet 2022 yılına ait yılbaşı Milli Piyango bileti, 12 adet üzerinde Milli Piyango ibaresi bulunan yelek, 8 adet Milli Piyango satışında kullanılan şapka, 1 adet Milli Piyango kaşesi, 1 adet Glock marka silah, şarjör ve mermiler, çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar.

Şüpheli E.K, Ö.D., Z.D. ve İ.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri - Akın Küçükkurt

