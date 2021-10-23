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İzmir'de salatalık üreticileri dertli

İzmir'de salatalık üreticileri dertli
İzmir'de salatalık üreticileri dertli

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki salatalık üreticileri, artan maliyetler karşısında sıkıntı yaşadıklarını ve üründen kazanç elde edememeye başladıklarını söyledi.

İzmir'de salatalık üreticileri dertli - Tıkla İzle

Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi'nde, yıllardır salatalık üretimi ile uğraştıklarını belirten Şükriye Erir, maliyetlerin kendilerini sıkıntıya soktuğunu ifade etti. Erir, bu yıl zaman zaman işçi ücretlerini bile karşılamakta zorlandıklarını aktararak, salatalık alıcılarının da fiyatları düşürdüğünü söyledi. Şükriye Erir, 4,5 liraya satılan salatalığın 3,5 liraya düştüğünü anlattı.

Salatalık hasadının 20 gün daha sürmesini beklediklerini belirten Şükriye Erir, “Hasat zamanını hava şartları belirliyor. Salatalık, sıcak havayı sever. Yağmur yağarsa üç-beş kez daha toplar sonra yeni ekim için tarlayı yeniden hazırlamaya başlarız” şeklinde konuştu.

Onur Şahan
 

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