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İzmir'de sendikacılar arasında arbede

İzmir'de sendikacılar arasında arbede
İzmir'de sendikacılar arasında arbede

İzmir'de Belediye-İş Sendikası üyeleri ile Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şubesi üyeleri arasında arbede çıktı. Belediye-İş Sendikası üyelerinin Genel-İş Sendikası üyeleri ve iş yeri temsilcisini darp edildiği iddia edilirken, olayda bıçak kullandığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Dikili Belediyesinde yetkili sendika olan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası iş yeri temsilcisi ve üyeleri ile Belediye-İş Sendikası üyeleri arasında arbede yaşandı. Genel-İş Sendikası üyeleri, Belediye-İş Sendikası üyeleri tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını iddia etti, olayda 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Belediye-İş Sendikası dışarıdan toplamış olduğu adamlarla sendikal anlayışa sığmayan bir şekilde önce baş temsilcimizi darp ederek ardından da Menemen Belediyesinden getirmiş olduğu kişilerle yöneticilerimize ve temsilcilerimize bıçak çekerek saldırıda bulunmuştur. Buna karşı tavır koyan Genel-İş yöneticileri derhal müdahale etmiştir. Bıçaklı saldırgan halen gözaltında olup Belediye-İş Sendikasının gelmiş olduğu son durum budur. Örgütlü iş yerlerine müdahale etmek, dışarıdan adam getirmek, eline bıçak vermek hiçbir sendikal anlayışa sığmaz, mücadele ve örgütlülük dayanışmayla açılacak” dedi.

İsmail Hakkı Ergün - Merve Morkaya

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