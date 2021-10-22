İzmir'de silah kaçakçılarına pazarlık esnasında baskın: 5 tutuklama

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Yeni Mahallede bulanan bir kıraathanede silah kaçakçılığı yapıldığına yönelik bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, pazarlık esnasında suçüstü yaptı. Baskın yapan ekipler, K.T., M.T., R.A., Y.K. ve E.Ö. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan toplamda 6 adet çeşitli marka ve modellerde silahlar ele geçirilirken, dolu fişeklere de el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Nimet Ergün