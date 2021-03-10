İzmir'de silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, gece saatlerinde Lale Mahallesi 1433 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ş.Y.K., ile T.Ö. (34) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından T.Ö., yanında bulunan silah ile Ş.Y.K'ya ateş etti. Ş.Y.K., kanlar içerisinde yere yıkılırken, T.Ö., ise olay yerinden kaçtı. Yaralı Ş.Y.K., çevredeki vatandaşlar tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen T.Ö., ise polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa İç

