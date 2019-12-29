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İzmir'de silahlı dehşet

İzmir'de silahlı dehşet
İzmir'de silahlı dehşet

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu iddia edilen şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay dün öğle saatlerinde Boğaziçi Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, S.U. isimli şahıs yolda yürürken husumetlisi olduğu iddia edilen H.D. ile karşılaştı. İki şahıs arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında S.U., H.D.'yi silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Göğsünden ağır yaralanan H.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı şahıs. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaçmaya çalışan S.U. ise, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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