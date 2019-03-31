İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü!

İbrahim Gönül'ün, önceki yıllarda ünlü sinema işletmecisi Yavuz Çamlıca ve kardeşi Bülent Çamlıca'nın cinayetlerinin tetikçiliğini yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan kardeşler Sabri ve Ali Gönül'ün kardeşi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Altındağ Semti'ndeki 5711. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanesi bulunan Dursun K., iş yerinin önüne gelen İbrahim Gönül (30) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tabancasını ateşleyen Dursun K., İbrahim Gönül'ü yaraladı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gönül, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Gönül yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçarak Kokluca Mezarlığı'na saklanan şüpheli Dursun K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Dursun K.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, İbrahim Gönül'ün kendisine haraç için baskı kurmaya çalıştığını ve daha önceden bu sebepten dolayı kavga ettiklerini söylediği bildirildi.

Öte yandan, İbrahim Gönül'ün 2004 yılında otomobilinde şoförü ile birlikte öldürülen İzmirli iş insanı Yavuz Çamlıca ve kardeşi Bülent Çamlıca'nın cinayetlerinde tetikçi olarak tutuklanan Sabri ve Ali Gönül'ün kardeşi olduğu öğrenildi.

Nazmi Can Arslan

