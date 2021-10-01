İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de sinyalizasyon kablolarının kesilmesi nedeniyle İzban seferleri aksadı

İzmir'de sinyalizasyon kablolarının kesilmesi nedeniyle İzban seferleri aksadı
İzmir'de sinyalizasyon kablolarının kesilmesi nedeniyle İzban seferleri aksadı

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kabloların kesilmesi nedeniyle İzban seferlerinde aksama yaşanıyor.

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sinyal kablolarına kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlerimize ara verdik. Halkapınar-Tepeköy, Tepeköy-Selçuk hatlarında seferlerimiz devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan olayın, Salhane Tren İstasyonu'nda meydana geldiği öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları neticesinde seferlerin gecikmeli olarak devam edeceği bildirildi. Ayrıca geçtiğimiz ağustos ayında da Kemer Tren İstasyonu'nda bulunan sinyal kabloları kesilmiş seferlerde aksama meydana gelmişti.

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