İzmir'de sinyalizasyon kablolarının kesilmesi nedeniyle İzban seferleri aksadı

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sinyal kablolarına kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlerimize ara verdik. Halkapınar-Tepeköy, Tepeköy-Selçuk hatlarında seferlerimiz devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan olayın, Salhane Tren İstasyonu'nda meydana geldiği öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları neticesinde seferlerin gecikmeli olarak devam edeceği bildirildi. Ayrıca geçtiğimiz ağustos ayında da Kemer Tren İstasyonu'nda bulunan sinyal kabloları kesilmiş seferlerde aksama meydana gelmişti.