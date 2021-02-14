İzmir'de soba gazından zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi 467 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. 66 yaşındaki Yusuf Önlemeç ve 64 yaşındaki Ayşe Önlemeç'i evde hareketsiz bir şekilde gören yakınları, telaşlanarak sağlık ekiplerine ihbar verdi.

Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yusuf Önlemeç ve Ayşe Önlemeç'in sobadan sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle zehirlendiğini belirledi. Daha sonrasında Yusuf Önlemeç ve Ayşe Önlemeç, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakan Polat

