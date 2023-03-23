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İzmir'de soba kaynaklı çıkan yangında bir ev alev alev yandı

İzmir'de soba kaynaklı çıkan yangında bir ev alev alev yandı
İzmir'de soba kaynaklı çıkan yangında bir ev alev alev yandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir’de soba kaynaklı çıkan yangında bir ev alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde Soğukpınar Mahallesi 332 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, oda içerisinde yanmakta olan sobada patlama meydana geldi. Sobadan çıkan alevlerin evin içerisine dağılması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede tamamen alevlerin sardığı evde bulunan Yaşar A. yangını söndüremeyince kendisini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yaşar A. kontrol amaçlı olarak Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aydın Bektaş
 

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