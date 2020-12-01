İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yatığı açıklama ile hafta içi saat 21.00 ile 05.00; hafta sonları ise Cuma saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı duyurulmuştu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından uygulanacak ilk kısıtlama tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentteki kalabalık alan ve meydanlar ile işlek caddeler sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında tüm vatandaşlar bu saat itibarı ile evlerinde kaldı.

Emniyet yetkilileri kısıtlama boyunca denetimlerde

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kısıtlama kurallarına riayet edilmesi için görev alacak. Kısıtlama başlar başlamaz kentin işlek noktalarında trafik ve güvenlik uygulaması yapan polis ekipleri, özel izni olmayan ve dışarıda olan kişilere cezai işlem uyguladı.

Sessizlik drone ile görüntülendi

Öte yandan saat 21.00 itibarı ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan görüntülendi. Kentin simgesi olan ve en kalabalık alanlarından biri olan Konak Meydanı'ndaki sessizlik, drone kamerasına yansıdı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarı ile sona erecek.

Ali İhsan Çiftçi - Ali Gözeten - Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri

