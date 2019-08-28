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İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir'de şüpheli ölüm
İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir’in Bayraklı ilçesinde iddiaya göre komşuları tarafından en son Cuma günü görülen yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Onur Mahallesi 7334/4. Sokak'ta bir apartmanın 2'nci katında yalnız yaşayan ve iddiaya göre en son geçtiğimiz Cuma günü görülen, o günden bu yana da haber alınamayan Müjgan Güdüloğlu'nu (71) merak eden komşuları, kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca durumdan şüphelendi. Daireden kötü kokuların da gelmesi üzerine komşuları durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımı ile kapısı açılan daireye giren sağlık ekipleri, banyoda yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri de dairede incelemede bulundu. 

Komşularının Güdüloğlu'nun en son Cuma günü öğlen saatlerinde dairesine girerken görüldüğünü ve daha sonra bir daha kendisinden haber alınmadığını söyledikleri öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Müjgan Güdüloğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak.  

Mustafa İç
 

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