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İzmir'de şüpheli ölüm: Eczacı uykusundan uyanamadı

İzmir'de şüpheli ölüm: Eczacı uykusundan uyanamadı
İzmir'de şüpheli ölüm: Eczacı uykusundan uyanamadı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde gece evine alkollü olarak geldiği iddia edilen eczacı, henüz belirlenemeyen bir sebepten hayatını kaybetti.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Yeşilyurt semti 9031. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde eve alkollü olarak gelen Yaşar Gürlek (27), bir süre evde vakit geçirdikten sonra uyumak için odasına geçti. Eczacı olduğu öğrenilen Yaşar Gürlek'i annesi işe gitmesi için uyandırmaya çalıştı. Yaşar Gürlek, annesinin tüm çabalarına rağmen tepki vermeyince aile eve 112 acil sağlık ekibini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar Gürlek'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Gürlek'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Aldığı alkolden sonra uyanamayarak hayatını kaybeden Yaşar Gürlek'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri
 

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