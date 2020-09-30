İzmir'de taksi durağında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yaşar Aksoy Sokak'ta bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, farklı taksi durağında çalışan şoförler arasında Bostanlı bölgesinde müşteri alma konusunda tartışma çıktı. Bunun üzerine iki durak arasında geçen telefon konuşmalarının ardından kalabalık bir grup, Yaşar Aksoy Sokak'ta bulunan taksi durağına geldi. Her iki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada Kürşat K., İsmail K ve durumu ağır olan Oğuzhan K (22) kanlar içerisinde yere yığılırken, Bülent G. de henüz belirlenemeyen bir şekilde yaralandı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Kürşat K., ile İsmail K., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, durumu ağır olan Oğuzhan K., Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Bülent G. de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri adrese gelerek incelemelerde bulunurken polis ekiplerince olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Mustafa İç

