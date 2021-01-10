İzmir'de taksi şoförünü bıçaklayıp aracını kaçırdılar

Olay, gece saatlerinde Buca ilçesi 682 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürümekte olan 5 kişilik grup içerisinden ismi E.K., olan şahsa, Haluk A., (35) idaresindeki Gediz Durağına bağlı 35 T 5994 plakalı ticari taksi çarptı. Çarpma sonrası ticari taksi şoförü ile şahıslar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda iddiaya göre, A.U., tarafından taksi şoförü Haluk A., iki bıçak darbesi ile yaralandı.



Taksiyi alıp kaçtılar

Taksi şoförü Haluk A., kanlar içerisinde yere yığılırken, şahıslar taksiyi alarak olay yerinden kaçtı. Şoförün, bıçaklandığını ve aracının kaçırıldığını ihbar etmesi üzerine polis ekiplerince olay yerinden ayrılan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. Ticari taksinin sahibine ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yetkililerine ulaşan ekipler, araç takip sisteminden otomobilin gittiği güzergahı tespit etti.



Aracın gittiği güzergaha çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, şüphelilerin Karabağlar ilçesinde bulunan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yöneldiğini belirledi. Bunun üzerine aracı takibe alan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, otomobili ve içerisindeki şahısları hastane bahçesinde durdu.Öte yandan, şüpheli A.U. ve araçta bulunan 2'si kadın 3 kişi ifadeleri alınmak için emniyete götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri taksi içerisinde yaptığı incelemeler de taksimetrenin 315 lira tutarında olduğunu belirlendi. Taksinin çarptığı ileri sürülen E.K., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ticari taksi şoförü de Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.