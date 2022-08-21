İzmir'de taraflar 1 puana razı oldu

Maçtan dakikalar
8. dakikada gelişen Göztepe atağında Tijanic'in pasıyla topla buluşan Palmer, kaleyi görerek vurdu ancak kaleci Göktuğ topu kurtardı.
43. dakikada sol kanattan yüklenen Erzurumspor'da, Roshuevel'in şutu kalenin yanından az farkla auta çıktı.
44. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Yunus Emre'nin ortasına kale önünde kafa vuruşu yapan Hüsamettin, topu ağlara gönderdi. 1-0
53. dakikada sol kanattan atak yapan Erzurumspor'da Cengizhan'ın ortasına gelişine vuran Süleyman'ın pozisyonunda kaleci Ekrem topu güçlükle kurtardı.
80. dakikada Göztepe ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Uğur Kaan, Cengizhan'ı düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada penaltıda topun başına geçen Olanare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Kerim Alıcı (Uğur Kaan Yıldız dk. 11), Dino Arslanagic, Emir Ortakaya, Yunus Emre Gedik, Yalçın Kayan, Romal Palmer (Ege Özkayımoğlu dk. 90+2 ?), David Tijanic (Ali Akman dk. 75), Obinna Mamah, Yasin Öztekin (Emre Çolak dk. 75), Hüsamettin Yener (Isaac Atanga dk. 90+2 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Lukas Gottwalt, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Cengizhan Şen
Teknik Direktör: Turgay Altay
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Celal Cenalp dk. 84 ?), Mustafa Yumlu (Herolind Shala dk. 37), Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak, Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Samuel Olanare dk. 46), Martin Hasek, Eren Tozlu, Süleyman Koç, Kenro Rosheuvel (Paulo Lameria dk. 68)
Yedekler: Rıdvan Yağcı, Ufuk Budak, Özgür Sert, Muhammed Özhan, Hüseyin Mevlütoğlu, Yakup Kırtay
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Goller: Hüsamettin Yener (dk. 44) (Göztepe), Olanare (dk. 81 pen.) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Ekrem Kılıçarslan, Palmer, Arslanagic, Uğur Kaan (Göztepe), Orhan Ovacıklı, Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş (Erzurumspor)
Salih Yılmazsoy