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İzmir'de tarihi eser niteliğinde 61 sikke ele geçirildi

İzmir'de tarihi eser niteliğinde 61 sikke ele geçirildi
İzmir'de tarihi eser niteliğinde 61 sikke ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tarihi eser niteliği taşıyan 61 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de tarihi eser niteliğinde 61 sikke ele geçirildi - Tıkla İzle

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığın koordine ve talimatı doğrultusunda yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda tarihi eser ticareti yapılacağına yönelik bilgiler elde ederek operasyon düğmesine bastı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kasımpaşa Mahallesinde bir adreste yaptığı aramada Eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 61 adet sikke ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli R.A. (51) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli R.A.'nın emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Ayhan Ederoğlu
 

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