İzmir'de tarihi eser ticaretine jandarmadan operasyon

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire ilçesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili fiziki takibe alınan Ö.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 123 adet sikke ele geçirildi.

Ali İhsan Çiftçi

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