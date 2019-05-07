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İzmir'de tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

İzmir'de tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
İzmir'de tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Eserkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Mustafa Kasım (29), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi yanındaki bıçak ile Kasım'ı yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kasım, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce yakında bulunan özel bir tıp merkezine kaldırıldı. Kasım, ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Nazmi Can Arslan

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