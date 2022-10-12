İzmir'de tartıştığı kişilere ateş açan şüpheli, çatışma ortasında kalan babasını da vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, 12.45 sıralarında Bayraklı Muhittin Erener Mahallesi 2179 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı. Yaşanan arbedenin ardından D.B., yanındaki tabanca ile M.Z.Ç., (19) Y.G. (25) ve kavgayı ayırmaya çalışan babası M.B.'ye (59) ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Akın Küçükkurt - Mustafa İç



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