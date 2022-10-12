İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de tartıştığı kişilere ateş açan şüpheli, çatışma ortasında kalan babasını da vurdu

İzmir'de tartıştığı kişilere ateş açan şüpheli, çatışma ortasında kalan babasını da vurdu
İzmir'de tartıştığı kişilere ateş açan şüpheli, çatışma ortasında kalan babasını da vurdu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir şüpheli kavgayı ayırmaya çalışan babasını vurdu. Meydana gelen olayda ise 3 kişi yaralandı.

İzmir’de tartıştığı kişilere ateş açan şüpheli, çatışma ortasında kalan babasını da vurdu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, 12.45 sıralarında Bayraklı Muhittin Erener Mahallesi 2179 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı. Yaşanan arbedenin ardından D.B., yanındaki tabanca ile M.Z.Ç., (19) Y.G. (25) ve kavgayı ayırmaya çalışan babası M.B.'ye (59) ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Akın Küçükkurt - Mustafa İç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.