İzmir'de tefeci operasyonu: 2 kişi yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları, yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ve darp ederek, baskı yoluyla mağdur eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Bergama ve Kınık ilçelerinde polis ekipleri tarafından 2 şahsa yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Akın Küçükkurt







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