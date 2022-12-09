İzmir'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeni Foça Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede aynı gün 8 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelileri girdikleri iş yerinde hesaba katmadıkları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iş yerine rahatça giren şüpheli, etrafa baktıktan sonra kimse olmadığını anlayınca masanın üstünde duran cep telefonunu alarak dışarı çıktığı görülüyor. Öte yandan, jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Ersoy Toptaş



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