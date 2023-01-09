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İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı kamerada

İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı kamerada
İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı kamerada

İzmir Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda bir temizlik işçisi, görevini yaptığı esnada bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, temizlik personeli karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün Buca'daki Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at yarışlarının ardından görevini yapmakta olan temizlik işçicisi İrfan G., isminin M.D. olduğu öğrenilen kişinin henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tokatlı saldırısına uğradı. Saldırıya ait görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.D.'nin İrfan G.'yi iteklediği, eliyle ağzını kapattığı ve ardından da tokat attığı anlar yer alıyor.

Mustafa İç

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