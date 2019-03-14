İzmir'de terör operasyonlarında 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İzmir merkez ve Aliağa ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri belirlenen şahıslara yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararı üzerine operasyon yapıldı. 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl merkezi ve Foça ilçesinde DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yönelik yapılan diğer operasyonda, örgüt adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, Torbalı ilçesi ve Denizli ilinde MLKP terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç ayrı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bu arada, son bir hafta içerisinde FETÖ, DEAŞ, PKK, DHKPC ve MLKP terör örgütlerine yönelik il genelinde yapılan operasyonlarda toplam 60 örgüt mensubu gözaltına alındı.