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İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı !

İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı !
İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı !

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 13 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik icra edilen planlı çalışmalar çerçevesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK/PYD/YPG ve sol terör örgütlerini övücü nitelikte ve suç içerikli paylaşımlarda bulunan 13 şüpheliye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda operasyon düzenledi. Buca, Konak, Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Menemen ve Menderes ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Salih Yılmazsoy
 

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