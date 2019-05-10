İzmir'de terör örgütü operasyonu: 11 gözaltı

PKK/KCK Terör Örgütü'nün kırsal alanına eleman temini, finans temini ve PKK/KCK Terör Örgütü'nün talimatları doğrultusunda cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına ve ailelerine maddi destek sağlamak ve illegal gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama ve arama kararına istinaden İzmir'de yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada verilen talimatlar ile ilgili örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirilirken tahkikat çok yönlü olarak TEM Şubesinde devam ediyor.