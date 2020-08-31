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İzmir'de toprağa gömülü halde bulunan Ceren Duman olayı ile ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'de toprağa gömülü halde bulunan Ceren Duman olayı ile ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
İzmir'de toprağa gömülü halde bulunan Ceren Duman olayı ile ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde moloz döküm alanında cesedi bulunan Ceren Duman olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

28 Ağustos tarihinde Naldöken Mahallesi'nde bulunan moloz döküm alanında 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan ve haklarında ek gözaltı kararı verilen T.Y. ve S.Ö.'nün yanı sıra dün akşam saatlerinde 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kiralık evin sahibi ve resepsiyonist olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki ifade ve gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali İhsan Çiftçi

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