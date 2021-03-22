İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Aliağa yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan L.K. yönetimindeki 31 PK 774 plakalı otomobil, Yanıkköy Kavşağı'nda H.G. idaresindeki 35 RV 586 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, 35 PAK 05 plakalı çekicinin dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü L.K. ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayhan Ederoğlu - Nimet Ergün

