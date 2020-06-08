İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'de traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'de traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 14 yaşındaki çocuk traktör altında kalarak feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cevizalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi sabah saatlerinde kendilerine ait tarlaya çalışmaya gittiği sırada, Armağan Avcı (14), evin önünde park halinde duran traktörün yanına gitti. Traktörün üzerinde anahtarları gören Avcı, traktörü çalıştırıp ileri geri manevra yapmaya başladı. Bir süre sonra traktörü direğe çarpan Avcı, dengesini kaybedip traktörün üzerinden düştü. Hareket halindeki traktör ise küçük çocuğun üzerinden geçti. Durumu gören 9 yaşındaki kardeşi Emir, olayı anne ve babasına bildirdi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, çocuklarının öldüğünü gören aile fertleri sinir krizi geçirirken, Avcı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.