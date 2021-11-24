İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 274 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22-23 Kasım tarihlerinde Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 48 düzensiz göçmeni kurtarırken, yine lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Dikili ilçesi açılarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 62 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Yine Menderes ilçesi Özdere açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Ayrıca, Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne ve can salı içerisindeki 136 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 şüphelide yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Mustafa İç



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