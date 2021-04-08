İzmir'de ulaşıma maraton ayarı

İzmir, 11 Nisan Pazar günü Uluslararası İzmir Maratonunun ikincisine ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilkini geçen yıl “Ormanİzmir” temasıyla düzenlediği uluslararası Maraton İzmir'in ikincisi, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda “Sürdürülebilir bir dünya için el ele” temasıyla düzenleniyor.

10 kilometrelik maraton, sabah 07.20'de Atatürk Lisesi yanından, 42 kilometrelik koşu ise Kültürpark İZFAŞ binası önünden 08.00'da başlayacak. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda koşucu ile yapılacak dev organizasyonda toplam bin 250 kişi koşacak.

Şair Eşref Bulvarı'ndan köprüye

10 kilometrelik koşuda katılımcılar Şair Eşref Bulvarı Kültürpark İZFAŞ binası karşısında bulunan Atatürk Lisesi yanından koşuya başlayacak. Sağ şeridi takip ederek; Montrö Meydanı, Gazi Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Köprü Tramvay İstasyonu'na kadar koşuya devam edecek. Gidiş yönü trafiğe kapalı olduğu için dönüş yolunda trafik akışı gidiş dönüş olarak hizmet verecek. Köprü Tramvay İstasyonundan geri dönüş yapacak koşucular, aynı güzergah üzerinden devam edip Kültürpark İZFAŞ Binası karşısında yarışı sonlandıracak.

Şair Eşref Bulvarı'ndan Karşıyaka ve İnciraltı'na

42 kilometrelik maratonda koşucular Şair Eşref Bulvarı'ndan Atatürk Caddesi, Alsancak Garı önünden Liman Caddesi, Zafer Payzın Kavşağı, Altınyol, Anadolu Caddesi Cemal Gürsel Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı güzergahını izleyecek.

Gidiş yönü (deniz tarafı) etaplar halinde trafiğe kapatılacak. Dönüş yönünde trafik akışı gidiş – dönüş olarak düzenlenecek. Katılımcılar Cemal Gürsel Caddesi Hasan Ali Yücel kesişiminden dönüşe geçecek. Aynı güzergah üzerinden devam edip Talatpaşa Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Konak Pier önünden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Üçkuyular Vapur İskelesi önünden Haydar Aliyev Bulvarı'nı izleyecek. Bu güzergah üzerinde deniz tarafı trafiğe kapalı olacak. Trafik akışı dönüş yönünde gidiş-dönüş olarak düzenlenecek. İzmir Marina geçildikten sonra Çakalburnu girişinden dönüş yapacak koşucular Cumhuriyet Bulvarı, Gazi Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı, Montrö Meydanı sonrasında yarışı Kültürpark İZFAŞ binası önünde sonlandıracak.

Yollar 13.00'da açılacak

Her iki koşu için de 11 Nisan Pazar günü güzergah üzerindeki yollar gerekli trafik önlemleri alınarak 05.00 ile 13.00 arasında trafiğe kapalı olacak.

Yarış günü saat 06.15 ile 13.00 arası Konak-Karşıyaka istikametinde vapur seferleri yapılmayacak. Parkur üzerinde yer alan tramvay hatlarında 13.00'e kadar sefer olmayacak. Şair Eşref Bulvarı, Vasıf Çınar Bulvarı, Atatürk Caddesi, Liman Caddesi, Zafer Payzın Kavşağı, Altınyol Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı, Gazi Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde koşulacak Maraton İzmir nedeniyle 05.00 – 13.05 arasında Alsancak, Karşıyaka ve Konak güzergahlarında hizmet veren 240, 34, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 302, 466, 838, 102, 502, 253, 330, 543, 135, 137, 853, 800, 125, 77, 78, 147, 148, 921, 912, 963, 543, 330, 921, 470, 680, 681, 691, 202 numaralı ESHOT otobüslerinde güzergah değişikliğine gidilecek. Güzergah detayları ESHOT Genel Müdürlüğü'nün www.eshot.gov.tr sitesinde yer alıyor.