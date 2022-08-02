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İzmir'de uyuşturucu baskınları: 27 şüpheli yakalandı

İzmir'de uyuşturucu baskınları: 27 şüpheli yakalandı
İzmir'de uyuşturucu baskınları: 27 şüpheli yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 27 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 - 31 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla çalışmalar yürüttü. İlgili İlçe Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve ilgili İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 55 kilo 812 gram kubar esrar, 22 gram metamfetamin, 8 sentetik ecza, 5 bin 505 kök kenevir bitkisi ve 18 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i, haklarında adli işlem başlatılarak ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 3'ü tutuklanırken, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali İhsan Çiftçi

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