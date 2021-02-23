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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama

İzmir'de polis ekipleri tarafından, son bir haftada gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, işlem yapılan 23 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından, son bir haftada gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, işlem yapılan 23 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Ekipler, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatırken, son bir haftada 609 gram esrar-skunk, 20 gram eroin, 539 gram sentetik kannabinoid, 239 gram metamfetamin, 6 ekstazi, bin 852 sentetik hap, 19 bin 5 lira nakit para, 7 tabanca, 1 tüfek ile 7 şarjör ve 79 fişek ele geçirildi.
Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlarla ilgili, ekipler tarafından gözaltına alınan 88 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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