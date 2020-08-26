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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı!

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı!
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı!

İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet yarı otomatik av tüfeği ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, alınan bilgi üzerine Anklı Mahallesi ve Yeşilova Mahallesi'nde bulunan ve önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 56 kilo kubar esrar, 550 gram kenevir tohumu, 82 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ve 138 adet tüfek fişeği ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli E.D. ve B.Y. isimli şahısların adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

İsmail Hakkı Ergün
 

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