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İzmir'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 4 gözaltı

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 4 gözaltı
İzmir'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 4 gözaltı

İzmir’in Çiğli ilçesinde polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik önceden belirlenen bir adrese, adli makamlardan alınan arama kararının ardından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda; 2 kilo 721 gram esrar, 73 gram kokain, 3 kök Hint keneviri, esrar maddesi iklimlendirmede kullanılan 5 adet ledli ısıtıcı, uyuşturucu madde tartım ve paketlemede kullanılan çeşitli malzemeler ile birlikte uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 51 bin 760 TL, 555 Euro ve 50 Dolar nakit para ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan, konu ile alakalı 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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